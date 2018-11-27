Google Pixel 3 Lite Nokia 3310 ile yan yana
Google'ın satışa çıkarmayı planladığı yeni uygun fiyatlı telefonu Google Pixel 3 Lite, Nokia 3310'la ilk kez yan yana görüntülendi.
Google Pixel 3 Lite, iPhone XR, Pixel 3 XL, iPhone XS ve hatta Nokia 3310 ile birlikte fotoğraflandı. Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil bulunuyor.
Akıllı telefon orijinal Pixel, iPhone XR, Pixel 3 XL, iPhone XS ve hatta Nokia 3310 ile birlikte fotoğraflandı. Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil bulunuyor.
Google’ın uygun fiyatlı Pixel 3 telefonunu 2019’un ilk yarısında lanse etmesi bekleniyor.
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