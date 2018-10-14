Google Pixel 3 ile Pixel 2 ve Pixel karşı karşıya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
chip.com.tr
14.10.2018 - 08:35, Son Güncelleme:

Google Pixel 3 ile Pixel 2 ve Pixel karşı karşıya

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Google Pixel 3 ile Pixel 2 ve Pixel karşı karşıya

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Pixel 3 ve Pixel 3 XL dünyaya duyuruldu. Peki yeni Google telefonların önceki Pixel 2 ve Pixel telefonlardan ne gibi farklı özellikler taşıyor?

Google'ın en yeni telefonu Pixel 3, haliyle firmanın en iyi telefonu durumunda. Çift ön kamerasıyla harika selfie'ler yakalayabilen telefon, rakiplerinden daha uygun bir fiyata kablosuz şarj gibi özellikleri de sunuyor.

Pixel 3'ün Android Pie ile gelmesi önemli bir avantaj, bunun yanında kamera düşük ışıkta artık daha iyi ve en iyi fotoğrafı seçmenize de yardımcı oluyor. Peki Pixel 3, daha önceki Pixel modellerinin karşısında nasıl duruyor? Aşağıdaki tablo, telefonun tüm özelliklerini kolayca karşılaştırmanızı sağlayacak.

 Google Pixel 3Google Pixel 2Google Pixel
Ekran boyutu, çözünürlük5.5 inç "esnek" OLED;2,280x1,080 piksel5 inç AMOLED;1,920x1,080 piksel5 inç; 1,920x1,080 piksel
Piksel yoğunluğu443ppi441 ppi441 ppi
Boyutlar (İnç)5.7x2.7x0.3 inç5.7x2.7x0.3 inç5.7x2.74x0.34 inç (en kalın)
Boyutlar (Milimetre)145,6x68,2x7,9 mm145,7x69,7x7,8 mm143.8x69.54x8.58 mm (en kalın)
Ağırlık (Ons, Gram)5.2oz; 148g5.04 oz; 143g5.04 oz; 143g
Mobil yazılımAndroid 9 PieAndroid 8 OreoAndroid 7.1 Nougat
Kamera12.2 megapiksel12 megapiksellik12.3 megapiksel
Ön kameraÇift 8 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel
Video yakalama4K4K4K
İşlemciQualcomm Snapdragon 845 (2.5 GHz + 1,6 GHz sekiz çekirdek)Qualcomm Snapdragon 835 (2,35 GHz + 1,9 GHz, sekiz  çekirdek)Qualcomm Snapdragon 821 (2,15 GHz + 1,6 GHz dört çekirdekli)
Depolama64 GB, 128 GB64 GB, 128 GB32 GB, 128 GB
Veri deposu4 gigabayt4 gigabayt4 gigabayt
Genişletilebilir depolamaYokYokYok
Pil2,915 mAh2.700 mAh2,770 mAh
Parmak izi sensörüArka kapakArka kapakArka kapak
BağlayıcıUSB-CUSB-CUSB-C
Kulaklık girişiHayırHayırEvet
Özel özelliklerIPX8, kablosuz şarj desteği, Piksel Buds USB-C kulaklıkGoogle Asistan; sınırsız bulut depolama alanı;Daydream VR'a  hazırGoogle Asistan; sınırsız bulut depolama alanı;Daydream VR'a hazır
Yurt dışı fiyatı (USD)799 $ (64 GB); 899 $ (128 GB)649 $ (64 GB), 749 $ (128 GB)649 $ (32GB); 749 $ (128 GB)
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