Google Pixel 3 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
Google'ın önümüzdeki sonbahar aylarına amiral model olarak kullanıcılarına sunacağı Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
Teknoloji devi Google'ın, gelen sızıntılar üzerine yeni amiral telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ı sonbahar aylarında tanıtması bekleniyor. iPhone X'la birlikte popülerleşen çentikli ekran tasarım anlayışını bu modellerde de görecek miyiz sorusuna şirket tarafından bir yanıt gelmiş değil. Ancak, kullanıcıların çentikli ekran yapısından şikayetçi olmalarından dolayı Google'ın, yeni telefonlarında böyle bir ekran anlayışını benimsemeyeceği düşünülüyor.
Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerine ek olarak, yeni kulaklıklar, yeni akıllı saatler ve yeni donanımlar tanıtacak. Akıllı saat sektöründe adını sıkça duyamadığımız şirketin yeni akıllı saat modelleriyle Apple Watch'a rakip olması bekleniyor. Son olarak, bir diğer sızıntıya göre de yeni telefonlar, Ekim ayında tanıtılacak. Çünkü, Google, genel olarak yeni ürünlerini Ekim ayında duyuruyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle