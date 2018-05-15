Google One nedir? Google Drive'a elveda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
15.05.2018 - 06:39, Son Güncelleme:

Google One nedir? Google Drive'a elveda

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Google One nedir? Google Drive'a elveda

Google'ın popüler bulut servisi Google Drive çok yakında 'ölüyor'. Dünya devi ilerleyen günlerde Google Drive'ı ortadan kaldırıp aynı hizmetini daha ucuza bu kez Google One adı altında kullanıcılarına ulaştırmayı hedefliyor. Peki Google One ile ne değişecek?

Google hesabı olan kullanıcıların ücretsiz olarak dosyalarını kolayca yedekleyebildiği veya saklayabildiği Google Drive, çok yakında hayatına Google One olarak devam edecek. Ancak değişiklik sadece isimle kalmayacak; fiyatlar da düşecek. Google One için pratikte Google Drive'dan bir farkı olmayacağını ve aynı bulut hizmetlerini Google One adı altında kullanıcılara sunulacağının altını çizelim. Yani halihazırda Google Drive aboneliğiniz varsa endişeleneceğiniz bir şey yok; üyeliğiniz Google One adı altında kaldığı yerden devam edecek!

Google One nedir Google Drivea elveda

Google One'ın muhtemel yeni logosu

Google One ile birlikte değişecek fiyatlara gelince... Kullanıcılar için sanırız bu isim değişikliğinin en önemli getirisi düşen fiyatlar olacak. Örneğin, daha önce 1 TB alanı 9,99 Dolar fiyatla kullanan bulut müşterileri, aynı fiyata bu sefer 2 TB kullanacak. Bununla beraber, 30 TB’a kadar seçenekler mevcut. Bu arada aranızda 30 TB hizmet kullanacak olanlar da varsa, sebebini lütfen aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmasınlar. Sadece fiyatlar ve kapasiteler değil, tıpkı Spotify ve Apple Müzik’te olduğu gibi aile paylaşımı modeli, bulut hizmetleri için de geldi. Satın almış olduğunuz bu kapasiteyi 5 aile bireyi aynı anda kullanıp, paylaşabiliyor.

Google One'ın ne zaman hayata geçeceği henüz netlik kazanmadı; ancak ilk olarak ABD'de yeni ismin ortaya çıkması bekleniyor. 

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