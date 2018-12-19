Google'dan New York'a 1 milyar dolarlık kampüs
Google, New York'ta yeni bir kampüs kuracağını açıkladı. 1 milyar dolarlık kampüs, 7 bin kişiye de istihdam sağlayacak.
Apple, geçtiğimiz günlerde Kuzey Austin’de maliyeti 1 milyar doları bulacak bir kampüs kuracağını açıkladıktan sonra Google'ın New York'ta Google Hudson Square adlı yeni bir kampüs açacağı öğrenildi. 1 milyar dolar maliyet ile kurulacak olan kampüs yaklaşık 158 bin metrekare büyüklüğünde olacak.
Kurulacak yeni kampüs ile birlikte 7 bin kişinin istihdam sahibi olması beklenirken binanın 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.
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