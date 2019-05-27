Android Mesajlar uygulaması 500 milyonu devirdi
Google'ın popüler mesajlaşma uygulaması Android Mesajlar, Google Play Store'da kendi rekorunu kırarak 500 milyon indirilme sayısını geride bırakmayı başardı.
Google'ın her geçen gün yeni bir özellik eklediği Android Mesajlar uygulaması, kullanıcılardan da karşılık buluyor. Son olarak 500 milyon indirilme rakamını geride bırakan platform, Google Play Store'un en iyi 25 uygulamasından biri haline geldi.
Akıllı yanıtlar, karanlık mod, RCS desteği gibi gelişmiş özelliklerle gün geçtikçe zenginleştirilen Android Mesajlar uygulaması, Google Mobil Servisleri'ne bağlı bir uygulama da değil. Yani telefonlarda yüklü olarak gelen bir uygulamadan söz etmiyoruz; kullanıcılar kendi istekleri doğrultusunda Google Play Store'a girerek uygulamayı doğrudan indirmeleri gerekiyor ve bu haliyle platform 500 milyon rakamını aşmış durumda.
Uygulamayı ücretsiz olarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.
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