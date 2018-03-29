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    Google Maps'e Türkçe dil desteği

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Son yayınlanan Google Maps güncellemesi ile birlikte uygulamaya Türkçe de dahil olmak üzere 39 adet dil seçeneği eklendi.

    Şirketin yaptığı açıklamaya göre Türkçe, Güney Afrika Hollanda lehçesi, Danca, Filiğin dili, İbranice, İzlandaca, Moğolca, Sırpça, Savahili, Slovakça, ve Vietnam dilininde bulunduğu toplamda 39 dil seçeneği eklendi. Eklenen bu dil seçeneklerini dünyada toplam 1.25 milyar kişi tarafından konuşuluyor. Yeni eklenen diller uygulamanın iOS, Android, Mac ve Windows OS yüklü cihazlardan erişilebiliyor.

    Google Maps ilk olarak İngilizçe dil seçeneği ile 2004 yılında kullanıcılara sunulmuştu. Şirket daha sonra bu dil seçeneklerini kademeli olarak arttırdı. Ayrıca firmanın yaptığı açıklamaya göre Türkçe Avrupa'da yüzde 9 oranında, Savahili ise Afrika'da yüzde 8 oranında konuşuluyor. 

    Etiketler: Google Maps , Yeni dil seçeneği , Türkçe dil seçeneği
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