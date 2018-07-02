Google Maps'a trafik kazası raporlama özelliği geliyor
Google Maps, yakında trafik kazalarını harita üzerinde görmenizi sağlayan bir işlev sunmaya başlayabilir!
Waze, Yandex Navigasyon gibi uygulamalarda bulunan kaza raporlama işlevi, bazı kullanıcıların uygulamada gördüklerine göre Google Haritalar'a da geliyor. İşlev, kazanın rapor edildiği tarihi ve kullanıcının trafikte hala bir yavaşlama olup olmadığı konusunda emin olup olmadığını gösteriyor.
Google'ın beş yıl önce satın aldığı popüler uygulama Waze, kapalı yolları, kazaları, polis otomobillerini ve diğer trafik sorunlarını raporlamaya izin veriyordu. Google Haritalar'ın APK dosyasında yaklaşık iki hafta önce yapılan incelemeler, bu tür bir işlevin Haritalar'a geleceğinin ipucunu vermişti. İşlevin sadece test mi edildiği, yoksa gerçekten kalıcı mı olacağı bilinmiyor.
Waze'in kaza raporlama işlevleri iyi çalıştığından ve kaza saatini doğru gösterdiğinden, daha çok tercih ediliyor. Ancak Google Haritalar, sadece sürücüler tarafından değil, yayalar ve toplu taşımayla ulaşım için de kullanılıyor. Dahası Google Haritalar, yerel rehber ve tavsiye amaçlı da kullanılıyor. Bu yüzden iki uygulamanın çakışmayacağı söylenebilir.
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