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    Google Maps mi daha hızlı yoksa Apple Maps mi?

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Şu anda kullanıcılara yolculuk hayatında yardımcı olacağı popüler navigasyon uygulamaları Google Maps, Apple Maps ve onlar kadar popüler olmayan Waze. Acaba hangisi daha iyi hizmet veriyor?

    Günümüzün en popüler navigasyon uygulamaları Google Maps, Apple Maps ve Waze'i, 1 yıl içinde sırayla kullanan ve 120'den fazla yolculuk yapan blogger Artur Grabowski'ye göre üç uygulamanın da kendine has sunduğu ayrıcalıklar var. Yaptığı denemelerin bir bir istatistik verilerini tutan Grabowski, bu verileri de paylaştı. 

    Google Maps mi daha hızlı yoksa Apple Maps mi

    Yukarıda yer alan veriler, varış zamanını gösteriyor. Verilerden de anlaşılacağı üzere Apple Maps, Google Maps'e nazaran %+8 varış zamanını uzatıyor. Waze ise bu durumu %-3 oranda düşürüyor. 

    Google Maps mi daha hızlı yoksa Apple Maps mi

    Paylaşılan bir diğer veri ise hata yapma oranını gösteriyor. Yukarıda yer alan verilere göre Waze, %+11 oranında hata yapıyorken, Google Maps ise bu durumu %+2'ye düşürüyor. Apple Maps'in ise en az hata yapan uygulama olduğu anlaşılıyor. 

    Bu verileri ortaya koymak için 120'yi aşkın yolculuk yapan blogger'ın bu konu üzerine önerileri de var. Grabowski, uzun vadeli hedeflerde en hızlı ve en hatasız bir şekilde yolculuk yapmak için Google Maps'i öneriyor. İkinci sırada ise Apple Maps var. Blogger'a göre Waze, en son tercih olmalı. 

     

     

     

     

     

    Etiketler: google maps , apple maps , waze , en iyi hangisi , navigasyon
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