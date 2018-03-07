Google Lens, tüm Android cihazlarda aktif oldu!

Kamera ile yapay zekanın birleşmiş hali olarak sunulan Google Lens, kamera teknolojisinin farklı bir boyutu. Google Lens'in en büyük ayrıcalığı, kullanıcıların çektiği bir anıt veya bir objenin ne olduğuna dair bilgi vermesi. Anlayacağınız, kullanıcılar, bilmedikler bir objenin fotoğrafını çektiğinde, o objenin ne olduğunu öğrenebilecekler. Ayrıca, bir iş kartının fotoğrafını çeken kullanıcıların rehberine de, o kişi anında eklenecek.

Şimdilik, Android platformu için sunulan Google Lens'in üzerine geliştirmeler yapılıyor. Şirket tarafından söylenenlere göre yapılan geliştirmeler sonucu Google Lens, hayvanları ve bitkileri de birbirinden ayırt edebilecek.

Şirket bu özelliğin Android platformları için kullanılabilir olduğunu bir tweet ile paylaştı. Ayrıca, paylaşılan tweet'e göre Google Lens, iOS platformu için de yakın zamanda hazır olacak.