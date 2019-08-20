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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.08.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Google kararını verdi, onlarca uygulamayı kaldırdı

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Google kararını verdi, onlarca uygulamayı kaldırdı

Google, kullanıcıların telefonlarında soruna neden olan 80'i aşkın uygulamanın fişini çekti, Google Play Store'da yayından kaldırdı. Uygulamaların özellikle kullanıcıları reklam bombardımanına tutması Google'ın bu kararı almasında etkili oldu.

Google, sayısı 85'i bulan ve kullanıcıları reklamlarla rahatsız eden uygulamaları apar topar yayından kaldırdı. AndroidOS_Hidenad.HRXH ismini taşıyan adware (reklam yazılımı) taşıyan bu uygulamaların bugüne dek 8 milyon kez cihazlara indirildiği öğrenildi. 

Kilit ekranını geçtiğinizi algılayan bu uygulamalar, beş dakikalık, atlanması zor reklamları ekrana getiriyorlar. Adware'in bulunduğu uygulamalar, giriş ekranında kendine ait simgeleri de değiştiriyor, böylece sildiğinizi sandığınız uygulamalar aslında çalışmayı sürdürüyor.

Trend Micro'ya göre bu adware, sadece eski Android sürümlerini etkiliyor. Firmanın açıklamasına göre Android 8.0 ve sonraki sürümlerde uygulamalar, giriş ekranında kısayol oluşturmak için izin istemek zorunda.

Google bu uygulamaları kaldırmakla kalmayacak elbette. Mağazada aktif olarak kullanıcıların karşısında olan bu tip uygulamaların hızlıca uygulama mağazasından silinmesi bekleniyor. 

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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