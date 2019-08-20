Google kararını verdi, onlarca uygulamayı kaldırdı
Google, kullanıcıların telefonlarında soruna neden olan 80'i aşkın uygulamanın fişini çekti, Google Play Store'da yayından kaldırdı. Uygulamaların özellikle kullanıcıları reklam bombardımanına tutması Google'ın bu kararı almasında etkili oldu.
Google, sayısı 85'i bulan ve kullanıcıları reklamlarla rahatsız eden uygulamaları apar topar yayından kaldırdı. AndroidOS_Hidenad.HRXH ismini taşıyan adware (reklam yazılımı) taşıyan bu uygulamaların bugüne dek 8 milyon kez cihazlara indirildiği öğrenildi.
Kilit ekranını geçtiğinizi algılayan bu uygulamalar, beş dakikalık, atlanması zor reklamları ekrana getiriyorlar. Adware'in bulunduğu uygulamalar, giriş ekranında kendine ait simgeleri de değiştiriyor, böylece sildiğinizi sandığınız uygulamalar aslında çalışmayı sürdürüyor.
Trend Micro'ya göre bu adware, sadece eski Android sürümlerini etkiliyor. Firmanın açıklamasına göre Android 8.0 ve sonraki sürümlerde uygulamalar, giriş ekranında kısayol oluşturmak için izin istemek zorunda.
Google bu uygulamaları kaldırmakla kalmayacak elbette. Mağazada aktif olarak kullanıcıların karşısında olan bu tip uygulamaların hızlıca uygulama mağazasından silinmesi bekleniyor.
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