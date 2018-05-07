Google I/O başlıyor: Yeni neler bizi bekliyor?

Google'ın dev geliştirici etkinliği başlıyor. Hürriyet olarak San Francisco'dan anbean takip edeceğimiz Google i/o etkinliğinde Android'in geleceği masaya yatırılacak, yapay zeka teknolojileri üzerinde daha bir fazla durulacak. Ayrıca giyilebilir cihazlar için geliştirilen Wear OS'lar için de kayda değer yeniliklerin duyurulması beklenirken, diğer yandan Android TV'lere gelecek Google Asistan desteğini de unutmamak gerekiyor. Ve elbette tüm Android kullanıcılarının merakla beklediği en yeni sürüm Android P ile ilgili de en yeni ve net bilgilere yine Google i/o etkinliğinde şahit olacağız.



İşte Google i/o'da duyurulması beklenen yenilikler



Android P

Az önce bahsettiğimiz üzere Google'ın üzerinde özenle çalıştığı yepyeni bir işletim sistemi daha yolda: Android P. Google I/O, genellikle yeni Android sürümlerinin tanıtıldığı yer olur. Oreo ile birtakım yapısal değişikliklere giden Google, Android P ile birlikte görselliğe daha çok odaklanmış durumda. Tasarımsal yenilikleri göreceğimiz Android P'nin bazı detayları Mart ayında yayınlanan geliştirici önizlemesinde ortaya çıkmıştı. Google I/O'da Android P ile ilgili daha fazla detayı açıklığa kavuşturması beklenen Google, Android P'ye iPhone X benzeri jestlerle kontrol imkanı da ekleyebilir.







Google'dan yapay zeka hamlesi

Google I/O, tabii ki Android'den ibaret değil. Google'ın yapay zeka ile ilgili her türlü çalışmasını paylaşacağı konferans, bu yıl yapay zeka konusuna ciddi bir şekilde yer ayıracak. Facebook'un da F8 konferansında yapay zeka konusunda atılımlar yaptığını göz önüne alırsak, Google'dan bu konuda büyük bir hamle gelmesi olası.



Google Home ve Google Asistan

Google Asistan ve onunla beraber çalışan Google Home, şirketin en ciddi rekabet içerisinde olduğu alanlardan biri. Amazon'un Alexa'sı, Microsoft'un Cortana'sı ve Apple'ın Siri'sine rakip olan Google Asistan için yeni özellikler yolda. Cihaz tanıtımlarını sonbahardaki Pixel etkinliğiyle beraber yapacak olan Google'ın, bu konferansta yazılımsal atılımlar yapması bekleniyor.







Ve elbette oyun

Google, bir süredir oyun sektöründe yer edinmeye çalışıyor. Android'in yaygınlığını ve Chromecast'in başarısını kullanarak hibrit mobil konsol üretmeyi hedefleyen Google, bu amacına henüz ulaşabilmiş değil. Oyun departmanını son zamanlarda oldukça geliştiren şirket, hedeflediği konsol modeline ulaşmaya çok yakın olabilir. Google'ın yeni bir oyun konsolu çalışması içerisinde olup olmadığını önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız.

Google'ın sevilen tasarım dili; Android, Chrome ve birçok mobil uygulamanın temeli hâline gelmiş durumda. Yaklaşık dört yaşında olan Materyal tasarım anlayışı için birtakım yeniliklerin yolda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.







Wear OS

Android P'ye ek olarak, giyilebilir cihazlar için geliştirilen işletim sistemi Wear OS ile ilgili de güncelleme bekleniyor. Android Wear'ın adını değiştirerek Wear OS yapan Google, giyilebilir cihaz pazarında da söz sahibi olmak istiyor.



Android Auto ve Android TV'yi unutmayalım

Google'ın set üstü kutu yazılımı Android TV ve araç içi bilgi-eğlence yazılımı Android Auto ile ilgili gelişmeler nispeten daha yavaş ilerliyor. Yeni TV arayüzü ve Chromecast benzeri 4K destekli bir ürün tanıtması beklenen Google, bu konuda da rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Android Auto ise, geçtiğimiz aylarda eklenen Pixel ve Nexus cihazlar için kablosuz aktarım desteği ile dikkat çekmişti. I/O etkinliğinde ise Android Auto için Google Asistan desteği sağlanması bekleniyor.

Son olarak listenin en heyecan verici konularından olmasa da Google Play Store ve bünyesinde bulunan Google Fotoğraflar ile Google Haberler, I/O konferansında her zaman değinilen konulardan biri oldu. Google Lens ile birlikte gelen yapay zeka iyileştirmelerinden yararlanacak olan Google Fotoğraflar, çok daha kullanıcı odaklı bir deneyim sunacak. Google Haberler ile ilgili de bazı yenilikler bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak, bu konferansla birlikte Google Play Store istatistiklerini de öğrenmiş olacağız.