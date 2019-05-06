Google i/O başlıyor! Dünya devinin sürprizleri ne olacak?
Google'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google i/o, bu sene de 7-9 Mayıs tarihleri arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek. Şirketin büyük sürprizlerini dünyaya duyurması beklenirken, etkinliğin hemen öncesinde bu sürprizlerin neler olabileceğini masaya yatırdık.
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yıl süresince hazırladığı yeni teknolojilerini dünyayla paylaşacak. Google i/o etkinliğinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Android Q olacak. Android Q, telefonlara yüklenecek en yeni mobil işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Mart ayında ilk resmi beta sürümü yayınlanan Android Q, kullanıcıların uzun zamandır beklediği 'gece modu'nu telefonlara getiriyor. Ancak tek yenilik bu değil elbette.
Android Q'da dahili ekran kaydı, daha iyi bildirim yönetimi ve uygulama izinlerinde daha detaylı ayar yapabilme yeteneklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Android Q'nun son halini ve bilmediğimiz diğer pek çok özelliğini yine bu etkinlikte ilk kez öğrenmiş olacağız.
Diğer yandan Google'ın telefon serisine yeni bir halka eklemesi de bekleniyor. Google Pixel serisine eklenmesi beklenen yeni modeller ise Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL adını taşıyacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu telefonlar daha çok Google Pixel 4 öncesi ara telefon konumunda. Ancak bu telefonların hangi özelliklerle geleceği henüz belli olmadığından yeni telefonlarla ilgili öğreneceğimiz her şey sürpriz olacak.
Google, daha önce duyurduğu Google Stadia platformunu bu etkinlikte detaylandıracak. Tamamen internet üzerinden oyun oynanabilmesini sağlayan Google Stadia, herhangi bir konsol ya da sistem gereksinimi bulunmaksızın oyuncuları ekran başına kilitliyor. Oyun kurulumu ya da güncelleme gibi dertler barındırmayan yeni platformla ilgili daha ayrıntılı bilgileri Google i/o'da edineceğiz.
Google'ın akıllı asistanı olan Google Home Hub için de yenilik söz konusu. Nest Hub ve Nest Hub Max olarak adlandırılması beklenen modellerin, 10 inç ekrana ve stereo hoparlöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca yapılan tanıtım grafiğine göre, Nest Hub Max modelinde ön kamera olması da bekleniyor.
Beklenen bir diğer yenilik ise Android TV tarafında görülecek. Google Asistan desteğini de arkasına alan Android TV'lerle ilgili yenilikler de tamamen sürpriz olacak.
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