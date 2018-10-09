Google Home Hub tanıtıldı! İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.10.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

Google Home Hub tanıtıldı! İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı

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Google Home Hub tanıtıldı! İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı

Google, gerçekleştirdiği dev etkinlikte en yeni oyuncaklarını gün yüzüne çıkardı. Bunlardan biri de akıllı ekranlı Google'ın yeni nesil hoparlörü Google Home Hub oldu.

Öncelikle sadece hoparlör tarzında gördüğümüz segment ürünleri yavaş yavaş bir gereklilik olarak ekranlı tasarıma geçiş yapmaya başladı. Lenovo, Facebook ve Amazon’dan sonra Google Home Hub yeni trende katılmış oldu. Home Hub, önceki nesil Google Home cihazından farklı olarak dahili bir ekranla geliyor. Google Asistan ile uyumlu bir şekilde çalışan Home Hub ile eviniz akıllanıyor.

Google Home Hub tanıtıldı İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı

Evinizin çeşitli yerlerine yerleştireceğiniz Home Hub cihazlar, tüm evinizi kontrolü altına alıyor. Home Hub, odaların sıcaklıklarından, eve gelen ziyaretçilere kadar evinizdeki her şeyi akıllılaştırarak kontrolünüzün altında tutmayı hedefliyor.

Diğer akıllı ev asistanlarının aksine Home Hub herhangi bir kamera ile gelmiyor. Sebep olarak ise, gizliliğinizin korunması için böyle bir tutumda bulunulmuş olunduğu belirtildi. 

7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip olan Google Home Hub modeli hem sesli olarak hem de görüntülü olarak sonuçları kullanıcıya sunuyor. Elbette yapay zekâ tarafında Google Assistant var. Ambient EQ teknolojisi gün içerisindeki ortam aydınlığına göre ekran parlaklığını otomatik ayarlıyor.

Google Home Hub tanıtıldı İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı


Gece ise ekranı kapatıyor. Uzak alan mikrofonu ile odadaki kişilerin seslerini rahat bir şekilde algılayabilen Google Home Hub modeli son dönemdeki eleştirileri dikkate alarak mikrofonu fiziksel olarak kapatacak bir tuş da yerleştirmiş.

Yine bu sebepten cihazda kamera yer almıyor. Cihazın ses sistemi oldukça kaliteli olarak tasarlanmış. WiFi 5 (802.11 ac) bağlantısı ile birlikte Bluetooth bağlantısı da yer alıyor. Google Home Hub 149 dolar fiyat etiketine sahip.

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