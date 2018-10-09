Google Home Hub tanıtıldı! İşte dünya devinin yeni akıllı ekranı
Google, gerçekleştirdiği dev etkinlikte en yeni oyuncaklarını gün yüzüne çıkardı. Bunlardan biri de akıllı ekranlı Google'ın yeni nesil hoparlörü Google Home Hub oldu.
Öncelikle sadece hoparlör tarzında gördüğümüz segment ürünleri yavaş yavaş bir gereklilik olarak ekranlı tasarıma geçiş yapmaya başladı. Lenovo, Facebook ve Amazon’dan sonra Google Home Hub yeni trende katılmış oldu. Home Hub, önceki nesil Google Home cihazından farklı olarak dahili bir ekranla geliyor. Google Asistan ile uyumlu bir şekilde çalışan Home Hub ile eviniz akıllanıyor.
Evinizin çeşitli yerlerine yerleştireceğiniz Home Hub cihazlar, tüm evinizi kontrolü altına alıyor. Home Hub, odaların sıcaklıklarından, eve gelen ziyaretçilere kadar evinizdeki her şeyi akıllılaştırarak kontrolünüzün altında tutmayı hedefliyor.
Diğer akıllı ev asistanlarının aksine Home Hub herhangi bir kamera ile gelmiyor. Sebep olarak ise, gizliliğinizin korunması için böyle bir tutumda bulunulmuş olunduğu belirtildi.
7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip olan Google Home Hub modeli hem sesli olarak hem de görüntülü olarak sonuçları kullanıcıya sunuyor. Elbette yapay zekâ tarafında Google Assistant var. Ambient EQ teknolojisi gün içerisindeki ortam aydınlığına göre ekran parlaklığını otomatik ayarlıyor.
Gece ise ekranı kapatıyor. Uzak alan mikrofonu ile odadaki kişilerin seslerini rahat bir şekilde algılayabilen Google Home Hub modeli son dönemdeki eleştirileri dikkate alarak mikrofonu fiziksel olarak kapatacak bir tuş da yerleştirmiş.
Yine bu sebepten cihazda kamera yer almıyor. Cihazın ses sistemi oldukça kaliteli olarak tasarlanmış. WiFi 5 (802.11 ac) bağlantısı ile birlikte Bluetooth bağlantısı da yer alıyor. Google Home Hub 149 dolar fiyat etiketine sahip.
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