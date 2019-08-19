Google hesaplarında parmak iziyle giriş dönemi başlıyor
Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Google, kullanıcıların internet sitelerindeki kendi hesaplarına daha kolay erişebilmeleri için yeni bir yöntemi hayata geçiriyor. Birkaç gün içinde Android 7 ve üstü sürümlerde kullanıma sunulacak olan özellik sayesinde kullanıcılar Google servisiyle parmak izlerini kullanarak kolayca erişebilecek.
İnternete girerken Facebook, Google veya diğer sosyal medya araçlarıyla bazı platformlara kaydolabiliyoruz. Ancak bunu yaparken kullanıcıların girişlerde şifre kullanması söz konusu oluyor. Bu da haliyle kullanıcıların uzunca belirlediği şifreleri her defasında girmelerine neden oluyor. Kullanıcıları bu zahmetten kurtarmak isteyen Google ise parmak izi teknolojisinden faydalanmayı planlıyor. Birkaç gün içinde Android 7 ve üzeri sürümlerde aktif hale gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar şifre derdinden kurtulacak ve giriş işlemleri için parmak izi sensörünü kullanmaları yeterli olacak. Elbette bu teknolojiden faydalanabilmek için bu teknolojiyi destekleyen bir telefonun kullanılması gerekiyor.
Peki parmak izlerini Google kaydediyor olabilir mi? Google, konunun güvenilirliğiyle alakalı yaptığı açıklamada parmak izinin kesinlikle Google’ın sunucularına gönderilmediğini belirtti. Parmak izleri, yalnızca cihazda kayıtlı olarak bulunuyor ve Google’ın sunucularına yalnızca parmak izinin doğru olduğuna dair kriptografik bir onay gidiyor.
Bu özellik şu an Google Pixel cihazlarda aktif durumda. Diğer cihazlar için ise birkaç gün beklemeniz gerekecek.
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