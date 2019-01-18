Google Haritalar yoldaki radarları göstermeye başlıyor!
Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı radar özelliği nihayet ete kemiğe bürünmeye başladı. Şirket, Google Haritalar üzerinden radarları kullanıcıların görebilmesini sağlayacak; ancak henüz test aşamasında olan özelliğin ekran görüntüleri internete sızdı bile.
Araba kullanırken sürücülerin en korktukları şeylerden biri tahmin edebileceğiniz gibi hız sınırının aşılmasıyla radara yakalanmak ve ceza ödemek durumunda kalmak. Elbette kurallara uymak zorundayız, radarlar da bunun için var. Google Maps ise sürücüler için radar özelliğini test etmeye başlamış durumda.
Kullanıcılar Google Haritalar uygulamasını açtıklarında çok yakında nerede radar olduğunu hemen öğrenebilecek. Şirket, radar noktalarını kamera simgeleriyle haritada yansıtıyor.
Bu özelliğin sunulmasıyla birlikte Google Haritalar'ın pek çok harita uygulamasına göre bir adım öne geçeceği söylenebilir. Ancak özelliğin ne zaman aktif olacağı henüz paylaşılmış değil.
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