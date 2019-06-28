Google Haritalar için toplu taşıma güncellemesi geldi
Google'ın popüler harita servisi Google Haritalar, yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte iki yeni özellik kazandı.
Bunlardan ilki otobüsler için canlı trafik durumunu gösteren özellik oldu. Gerçek zamanlı trafik koşullarına bakarak analiz eden Google, doğrudan yerel toplu taşıma yoğunluk durumu verisi paylaşan altyapıdan gerçek zamanlı bilgilerle besleyecek.
Bir diğer yeni özellik ise Google Haritalar'ın trenve metro dahil otobüslerin daha önceden yapılan sürüşlerini baz alarak araçların yoğunlk oranlarını gösterecek. Bu sayede kullanıcılar otobüse binerken veya bir sonraki otobüsü tercih ederken daha bilinçli bir şekilde karar verebilecek.
Özellikle gideceği yer için birden fazla otobüsü kullanmak zorunda kalan kullanıcıların otobüs tercihlerinde önemli rol oynaması beklenen söz konusu özellik, Google Haritalar uygulamasını da rakiplerine göre bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor.
Google Haritalar için yayınlanan yeni güncelleme hem iOS hem de Android cihazları kapsıyor.
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