Google Half Earth ile Dünyaya bir başka bakın!
Google Earth'den sonra şimdi de karşımıza yan uygulaması Half Earth çıkıyor. Adını bir biyoloğun kitabından alan Google Half Earth ile bölge bölge biyolojik çeşitliliği görmek mümkün.
Adını Edward O. Wilson adlı bir biyologun kitabından alan Google Half Earth, kullanıcılarına Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği sunuyor. Maps of Life adlı proje desteğini belli üniversitelerden alarak ilerleyecek. Amaç ise, doğanın ve canlıların korunması.
Sistemde kullanılan tüm veriler bilimsel gerçeklere dayanıyor. Yani göreceğiniz tüm istatistikler aslına uygun. Sistem Google Cloud Platform üzerinde yer alıyor ve BigQuery ile çalışıyor. Şuan tam olarak bitmese de uygulamaya erişim mümkün.
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