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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
07.11.2018 - 06:58, Son Güncelleme:

Google hakkınızda neler biliyor neler?

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Google hakkınızda neler biliyor neler?

Dünya devi Google'ın pek çok servisini kullanıyoruz ve elbette bu servisleri kullanırken kimi bilgilerimizi de paylaşmak zorunda kalıyoruz. Peki Google'ın hakkınızda tam olarak neler bildiğinin farkında mısınız?

Birçok farklı hizmeti bulunan Google için hakkınızda detaylı veri toplamak, zor bir iş değil. Peki Google, tüm bu verilerle ne yapıyor? Bu sorunun cevabı basit: Veriler size isabetli reklamlar göstermek için kullanılıyor.

TV ve radyodaki gibi rastgele reklamları rastgele kişilere göstermek yerine belirli reklamları belirli kullanıcılara gösterebilmek, Google'a önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin bir kullanıcı internette bir ürün arattığında, birkaç saat sonra farklı bir cihazda bile olsa, bu ürünle ilgili reklamlar görebiliyor. Hatta rakip ürünlerin reklamları da gösteriliyor.

Bununla beraber Google, kişisel verilerinizi kimseye satmadığını, gizlilik belgelerinde açıkça söylüyor ve verinizin kişisel reklamlar için kullanıldığını vurguluyor.

Şimdi isterseniz bu verinin nereden geldiğine daha yakından bakalım.

Veri toplama işlemi, arama motoruyla başlıyor. Burada arama yaptığınız konular belirleniyor ve size bunlarla ilgili reklamlar gösteriliyor. Kullanıcıların hangi reklamlara tıkladığına da bakılıyor ve böylece reklamlar daha da hedefli hale getiriliyor. Son aşamada Google, her kullanıcının ilgilendiği konuların uzun bir listesini oluşturuyor.

Bu noktada mobil cihazınızdan da veri toplanıyor ve bilgilerinize isminiz, takma adınız, epostalarınız, telefon numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve konumunuz da ekleniyor.

Google hakkınızda neler biliyor neler

Sadece yaptığınız aramalar değil, Google'ın eposta hizmeti Gmail'de iletişim kurduğunuz kişiler de hesaba katılıyor. Burada isabetli reklam göstermek için epostaların içeriğine makineler tarafından bakılıyor olması tartışmalı bir konu ancak Google, son zamanlarda epostaların içeriğini taramaktan vazgeçti. Ancak Gmail'e erişim izni verdiğiniz üçüncü partilerin epostalarınızın içeriğine ulaşabileceğini unutmayın.

Google Hangouts'taki sohbet metinleri gibi akla ilk olarak gelen hizmetler de Google'ın elindeki verilere dahil. Bunun yanında Google Fotoğraflar gibi hemen fark edilmeyecek hizmetlerden de veri sağlanıyor. Fotoğraflar'da etiketlenen kişi ve yerler analiz ediliyor ve bu sayede örneğin kedi ve köpeklerin fotoğrafları bir araya toplanabiliyor. Google'ın fotoğraflardaki kişileri algılamasıyla ilgili Google'a açılan bir dava var.

Google'la Beraber Yolculuk
Google, popüler Haritalar hizmeti üzerinden, hem masaüstünde hem de telefonda veri topluyor. Sadece aradığınız adresler değil, gittiğiniz yerler, ne kadar mesafeyle yürüdüğünüz ve sürüş yaptığınız, hangi restoranlara ve mağazalara gittiğiniz, hangisinde ne kadar zaman geçirdiğiniz de kaydediliyor. Örneğin Google, bir otomobil mağazasında ne kadar süre geçirdiğinizi biliyor ve size buna dayalı reklamlar gösterebiliyor.

Google Haritalar'dan uzak durmak isteyenler belki Waze'i kullanmayı düşünüyorlar ancak Google'ın bu yazılımın da sahibi olduğunu ve Waze'in aynı veri setini kullandığını unutmayın.

Randevularınızı takip ettiğiniz Google Takvim gibi hizmetler, verilerinizde kalan boşlukları tamamlamakta kullanılıyor. Bir reklamveren için yaklaşan düğününüzü veya evinizi satışa çıkardığınızı bilmek ne kadar değerli olurdu, bir düşünün. Google News'ta baktığınız haberler, Google Fit'teki etkinliğiniz, çevrimiçi ofis paketi G Suite'te oluşturduğunuz belgeler, Google Drive'da sakladıklarınız, YouTube'da baktıklarınız... Bunları da hesaba kattığınızda Google'ın elindeki kişisel verinin detaylarının ne kadar geniş olduğunu hayal edebilirsiniz.

Google'ın modern internetin şekil almasında önemli katkıları var. Bununla birlikte ücretsiz hizmetlerin aslında bir maliyetinin olduğunu, kişisel verilerimizi genellikle farkında olduğumuzdan çok miktarda teslim ettiğimizi görüyoruz. Bir başka deyişle Google, hakkımızda muhtemelen gereğinden fazlasını biliyor. Bundan uzak kalmanın yolları olsa da bu defasında verinizi Microsoft veya Apple gibi bir başka devin ellerine bırakmak zorunda kalıyorsunuz.

Ancak gizli kalma stratejilerini izlemeden ve VPN kullanmadan gizlilik elde etmek, günümüzde imkansıza yakın.

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