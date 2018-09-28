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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
28.09.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

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Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Google'dan önceki hayatı anımsıyor musunuz? Acilen bir bilgiye ulaşmanız gerektiğinde ne yapıyordunuz?

Bir kelimenin doğru yazılışı, bir restorana nasıl gidileceği, özel ürünler satan bir dükkan ya da bir dağın kıyısındaki çok bilinmeyen bir gölün adı. Her ne arıyor olursanız olun ilk yapacağınız şey Google'lamak.

Forbes'un verilerine göre Google'da her saniye ortalama 40 bin arama yapılıyor. Bu, günde 3,5 milyar arama anlamına geliyor.

Bu süreçte dünyanın en popüler arama motoru, arama motorunun çok daha ötesinde bir şeye; bir reklam platformuna, iş modeline ve durmak bilmeyen bir kişisel bilgi toplayıcısına dönüştü.

Evet, Google'de yaptığımız her aramayla şirket tercihlerimiz ve alışkanlıklarımız hakkında biraz daha çok şey öğreniyor. Peki, siz Google'ı ne kadar biliyorsunuz?

İşte Google hakkında sizi şaşırtabilecek bazı bilgiler.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

1. Adı

"Google nedir?" diye sorabilirsiniz. Bir zamanlar hiç bir anlamı yoktu.

Google aslında ardından 100 sıfır gelen 1 rakamını tanımlamak için kullanılan matematik terimi "googol"un yanlış yazılmış hali.

Şirketin ilk günlerinde bir yazılım mühendisinin ya da öğrencinin kelimeyi yanlış yazdığına dair doğruluğu biraz şüpheli hikayeler var.

Hikayelere göre hatalı yazım kabul görünce bu hali artık yapıştı.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Backrub (Sırt masajı) - düşündüğünüz şey değil.

 

2. 'Backrub' (Sırt masajı)

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin aslında Google'ın adını 'Backrub' koymuştu.

'Sırt masajı' anlamına da gelen kelimenin bu bağlamda masajla bir ilgisi yok. 'Backrub' bir internet sitesine, başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen ad.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

İngilizce Askew (eğri) kelimesini google'da arattığınızda sayfa eğri bir hal alıyor.

 

3Dengesiz

Google'da her şey hep iş demek değil. Şakacılık da var.

Türkçe "çarpık, eğri" anlamına gelen "askew" kelimesini Google'layıp kendiniz görün.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Google çim biçme makineleri yerine keçi istihdam ediyor.

 

4. Keçiler

Google yeşil girişimleri desteklediğini söylüyor ve bunlardan biri de çim biçme makineleri yerine, keçilerin hizmetine başvurmak.

Google'ın California'daki büyük genel merkezindeki bahçelerin sık sık bakıma ihtiyacı var ve bu çevredeki çimlerle karnını doyuran 200 kadar keçi görmeniz mümkün.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Büyüyen bir şirket

GMail, Google haritaları, Google Drive ve Google Chrome'u yaratan Google 2010'dan bu yana ortalama her hafta bir şirket satın alıyor.

Belki bilmiyor olabilirsiniz ama Android, Youtube, Waze ve AdSense aslında Google'ın.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey


6. Doodle'lar (Çiziktirmeler)

Google'ın ilk doodle'ı, yani çiziktirmesi 30 Ağustos 1998'de bir "ofis dışındayız" mesajı olarak düşünüldü. Google'ın açılış sayfasındaki logosunun ikinci o harfinde yanan bir çöp adamdı.

Larry ve Sergey Nevada'daki Burning Man Festivali'ne gidiyorlardı ve kullanıcıların teknik sorunlarıyla ilgilenemeyecekleri mesajını vermek istiyorlardı.

Daha sonra doodle'lar önemli günler ve kişiler için kullanılan bir Google geleneği oldu.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

7. Kaçırılmış bir fırsat olarak Google

Larry ve Sergey 1999'da Google'ı bir milyon dolara satmaya çalıştı, ancak fiyatın daha da düşürülmesine rağmen alıcı çıkmadı. Google'ın şu anki değeri 300 milyar dolardan fazla. Birileri çok pişmanlık duyuyor olmalı.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

8. Şirketin düsturu

Şirketin başlangıçtaki düsturlarından biri "Habis olma".

Google'ın bu düstüra bağlı kalıp kalmadığına siz karar verin.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Google'ın genel merkezinde hep yiyecek bir şeyler var.

 

9. Yiyecek önemli, hem de çok

Forbes'a göre Google'ın kurucularından Sergey Brin, daha en başta Google ofislerinin yiyecekten 60 metreden daha uzak olmamasına karar verdi.

Şirketin ilk günlerinde daha mütevazı yiyecekler verilmesine karşın, şu anda Google çalışanları en kaliteli yiyeceklere ve kahvelere sahip.

Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey
Google'da bir gün, yiyecek tepsisini beklerken...

10. Google'ın en iyi dostu

Google çalışanları, hatta yeni işe başlayanlar bile köpeklerini işe getirmekte özgür. Ancak ofiste nasıl davranacakları ve tuvalet konusunda eğitimli olmaları şartıyla.

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