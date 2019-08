Google Go uygulaması yayında! Ne farkı var?

Google'ın popüler uygulamalarından biri olan ve kullanıcıların salt Google arama motoru üzerinden hızlıca arama yapmasına olanak veren Google uygulaması, Go desteği kazandı. Go sürüm uygulamaların en önemli özelliği, düşük seviye telefonlarda da gayet hızlı çalışması. Telefonlarda oldukça düşük bir alan kaplayan Go ve Lite uygulamaları, aynı zamanda işlemci ve RAM'i de daha az kullandığından kullanıcı yavaşlık hissetmiyor.



Son olarak Google'ın ortaya çıkardığı Google Go arama motoru uygulaması da bu formatta bir çözüm. Telefonlara yüklendiğinde sadece 7 MB alan kaplayan uygulama, internet bağlantısının yavaş olduğu yerlerde kullanılabilmesi için bazım çevrimdışı özellikler ile donatıldı. Go sürüm olmasına karşın arama özelliklerinde herhangi bir kısıtlamaya gitmeyen şirketin bu uygulaması ile GIF araması, sesli arama, görüntülü arama gibi normal uygulamada kullandığınız her şeyi yapabiliyorsunuz.



Google Go uygulaması halihazırda en çok Hindistan'da kullanılıyor. Düşük seviye telefonların ağırlıklı olarak bulunduğu ülke dışında artık Play Store'a giren herkes de bu uygulamaya erişebiliyor.