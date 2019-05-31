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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.05.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi!

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Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi!

Google ile Huawei arasında süregelen problemle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Huawei'nin amiral telefonlarından biri olan Huawei Mate 20 Pro, Google'ın Android Q Beta programına dahil edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Google ile Huawei arasındaki buzlar eriyor mu?

Google ile Huawei arasındaki ilişkilerin Google tarafından askıya alınmasıyla birlikte Android Q Beta programından apar topar çıkarılan Huawei Mate 20 Pro, listeye sürpriz bir şekilde tekrar dahil edildi. Kullanıcılar, developer.android.com adresine girdiğinde Huawei Mate 20 Pro modelini de görüntüleyebiliyor ve Android Q Beta sürümünü indirebilmek için gereken dosyalara erişim artık mümkün.

Google, son olarak ilişkileri askıya alma sürecini 90 gün ertelemiş ve Huawei tarafında bu durum oldukça olumlu bir gelişme olarak görülmüştü. Mate 20 Pro'nun Android Q Beta programına dahil olmasıyla 'Google ile Huawei'nin arasındaki buzlar eriyor' yorumları yapılmaya başlarken, diğer yandan Huawei'ye doğru adım atan tek şirket de Google değil.

İnternet devinin adımından hemen önce WiFi Alliance, JEDEC ve Bluetooth SIG de Huawei'yi üyelik listesine eklemiş durumda. 

Bakalım bir sonraki aşamada neler olacak? Hep birlikte göreceğiz.

Huawei Mate X Pro: MacBook Pro'ya meydan okuyorHuawei'nin Türkiye'ye de getirmesi beklenen yeni nesil ince dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Apple'ın MaxBook Pro'larına meydan okuyacak.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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