Google Gboard güncellendi!

Gboard kullanıcıları, uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlardı ancak Korece ve Çince desteğinin de gelmesini istiyordu. Bu güncellemeyle Google, Çince ve Korece desteğini sundu. Çince ve Korece'nin dışında Google, Manx, Fulani ve Maori gibi az bilinen veya hiç bilinmeyen dilleri de bünyesine ekledi.

300'ü aşkın dille kullanıcılarına hizmet verecek olan Google, yeni gelen diller sayesinde dünyanın %74'üne hakim olacak. Güncellenmiş Gboard uygulaması bugünden itibaren Play Store'dan sunulacak. Cihazında yüklü olan kullanıcıların bu özellikten yararlanması içinse Play Store'dan güncellemeyi takip etmeleri gerekiyor.