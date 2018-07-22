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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.07.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Google Fuchsia nedir? İşte gizli işletim sisteminin detayları

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Google Fuchsia nedir? İşte gizli işletim sisteminin detayları

Gizemli işletim sistemi Google Fuchsia, çok uzak olamayan bir gelecekte genel kullanıma açılabilir.

Gizemli işletim sistemi Google Fuchsia'nın aynı anda akıllı ev cihazlarını, telefonları, dizüstü bilgisayarları ve tabletleri kapsayacağı düşünülüyor. Bloomberg'e göre Google'ın bu kapsamlı işletim sistemi önümüzdeki beş yıl içerisinde hizmete sunulacak.

Hakkında pek çok söylenti olan işletim sisteminin çok erken bir sürümü aslında Pixelbook üzerinde açık olarak test edilmişti. Daha sonra işletim sisteminin ekren bir sürümü bilgisayar ve telefonlarda da denemeye açılmıştı. Şimdiye dek gördüğümüz ve duyduğumuz bilgiler, nesnelerin interneti odaklı, kullanımı kolay, az sistem kaynağı gerektiren, hafif, sade bir işletim sistemine işaret ediyor. Bazı iddialara göre Fuchsia, masaüstünde Windows 10'a bile rakip olabilir.

Ancak Google'ın kendisinden hiçbir resmi açıklama veya doğrulama gelmedi. Ne Google CEO'su Sundar Pichai ne de Android şefi Hiroshi Lockheimer gizemli işletim sistemi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. CNET'e göre Fuchsia, Google'ın birçok açık kaynak kodlu girişim denemelerinden biri. Yani gelecekte Fuchsia tüm işletim sistemlerinin yerine geçebilir, ya da Google tarafından geliştirilen farklı bir proje içinde eriyip kaybolabilir.

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