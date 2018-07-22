Google Fuchsia nedir? İşte gizli işletim sisteminin detayları
Gizemli işletim sistemi Google Fuchsia, çok uzak olamayan bir gelecekte genel kullanıma açılabilir.
Gizemli işletim sistemi Google Fuchsia'nın aynı anda akıllı ev cihazlarını, telefonları, dizüstü bilgisayarları ve tabletleri kapsayacağı düşünülüyor. Bloomberg'e göre Google'ın bu kapsamlı işletim sistemi önümüzdeki beş yıl içerisinde hizmete sunulacak.
Hakkında pek çok söylenti olan işletim sisteminin çok erken bir sürümü aslında Pixelbook üzerinde açık olarak test edilmişti. Daha sonra işletim sisteminin ekren bir sürümü bilgisayar ve telefonlarda da denemeye açılmıştı. Şimdiye dek gördüğümüz ve duyduğumuz bilgiler, nesnelerin interneti odaklı, kullanımı kolay, az sistem kaynağı gerektiren, hafif, sade bir işletim sistemine işaret ediyor. Bazı iddialara göre Fuchsia, masaüstünde Windows 10'a bile rakip olabilir.
Ancak Google'ın kendisinden hiçbir resmi açıklama veya doğrulama gelmedi. Ne Google CEO'su Sundar Pichai ne de Android şefi Hiroshi Lockheimer gizemli işletim sistemi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. CNET'e göre Fuchsia, Google'ın birçok açık kaynak kodlu girişim denemelerinden biri. Yani gelecekte Fuchsia tüm işletim sistemlerinin yerine geçebilir, ya da Google tarafından geliştirilen farklı bir proje içinde eriyip kaybolabilir.
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