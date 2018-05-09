Google Fotoğraflar'a gelen önemli yenilik
Google'ın telefonunuzdaki fotoğrafları yedeklemenize olanak sağlayan Fotoğraflar uygulaması önemli yeniliklerle güncelleniyor. İşte Google'ın I/O 2018'de Fotoğraflar uygulaması için duyurduğu bomba özellikler...
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da I/O etkinliğinde yeniliklerini tanıtmaya devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında Google Fotoğraflar uygulamasının da yepyeni özelliklerle donatıldığı açıklamış durumda. Yenilenen Google Fotoğraflar uygulaması, yapay zeka algoritmalarını kullanarak siyah-beyaz fotoğrafları tarayacak ve otomatik olarak renkli hale getirecek.
Siyah-beyaz fotoğraflara gelen özelliğe ek olarak Google'ın söylemine göre yenilenen uygulama, fotoğraflarda yer alan nesneleri ayırt edebiliyor, fotoğrafların hangi dosyalara ait olduğunu anlayabiliyor ve tüm bu işlemler sonucu fotoğraf ve dosyaları otomatik olarak PDF dosyasına dönüştürebiliyor. Ayrıca yapay zeka çözümleri, kullanıcılara, fotoğraflardaki pozlama değerlerinin ve ayarlamaların nasıl olacağını söylüyor. Aynı zamanda uygulama, akıllı kategori özelliği sunuyor. Son olarak, şirket, bu özelliklerin ne zaman ekleneceği konusunda kullanıcılara müjdeli haberi vermedi.
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