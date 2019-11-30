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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.11.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Google Fotoğraflar uygulaması için manuel yüz etiketleme özelliği

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Google Fotoğraflar uygulaması için manuel yüz etiketleme özelliği

Google'un popüler uygulamalarından biri olan Google Photos (Google Fotoğraflar) yeni bir özellik kazandı. Bu sayede kullanıcılar artık uygulama bünyesinde bulunan fotoğraflardaki kişileri kendileri etiketleyebilecek.

Google Fotoğraflar uygulaması, kullanıcıların fotoğraflarını telefon hafızasında tutmak yerine, Bulut üzerinde saklamasını sağlayan kullanışlı bir platform. Kullanıcılar, özellikle düşük depolama hafızasına sahip telefonlarında yer açmak için bu uygulamaya sıkça başvuruyor. Bu nedenle Google Fotoğraflar'da kullanıcılar hayli fazla zaman geçiriyor ve arşivdeki fotoğraflarına sıkça bakıyor. Teknoloji devi ise, kullanıcıların işini kolaylaştırmak adına sürpriz bir özelliği devreye soktu. 

Artık Google Fotoğraflar kullanıcıları, fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayan insanların yüzlerini kendileri etiketleyebiliyorlar. Ancak bu özelliğin sıkıntı yarattığı bir durum da var elbette. Google’ın yüz algılama algoritması fotoğrafta bir yüz bulamazsa bu özelliği kullanamıyorsunuz. Yani sistem hâlâ Google’ın algoritmasına bağlı olarak çalışıyor.

Google Fotoğraflar uygulaması için manuel yüz etiketleme özelliği

Her ne kadar Google, başarılı bir şekilde birçok fotoğrafta yüzleri ayırt edebiliyor olsa da, yer yer kullanıcılar kişilerin yüzlerinin net olmadığı fotoğraflarda yüz etiketleme konusunda sıkıntılar yaşayabilir. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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