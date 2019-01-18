Google, Fosill'in akıllı saat teknolojilerini satın alıyor
Google ile ünlü saat markası Fossil arasında sürpriz bir işbirliği gerçekleşiyor. Dünya devi, Fossil'in Ar-Ge ekibine göz koyarak ekibin önemli bir kısmını bünyesine katıyor. Konuşulan fiyat ise 40 milyon doları buluyor. Peki Google, Fossil'den aldığı teknolojiyle ne yapmayı planlıyor?
Google, Fossil'in Ar-ge ekibinin büyük bir kısmını satın aldı. Uzun süredir şirketin saatler için özel olarak geliştirilen Wear OS üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak Fossil ile yapılan anlaşma neticesine Ar-Ge ekibinin Google'a geçiş yapması işi farklı bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor. 40 milyon doları bulan bir bedelle satın alınan ekip, Google için hayati bir önem taşıyor.
Fossil'den 200 kişilik ekip Google bünyesine geçiş yapacak. Şirket, Fossil'den aldığı güçle akıllı saat pazarına daha fazla yoğunlaşacak.
Ay sonuna kadar satın alma işleminin sona ermesi beklenirken, Google'ın doğrudan saat üretmeyeceği, önceden olduğu gibi akıllı saat üreticileriyle birlikte çalışmayı sürdüreceği düşünülüyor.
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