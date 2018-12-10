Google Files uygulamasına USB hafıza desteği
Google'ın kullanışlı uygulamalarından biri olan Google Files'a USB bellek desteği geldi. Google Files'a gelen son güncelleme ile artık taktığınız USB belleği görebilecek ve telefonunuzla bellek arasında dosya aktarımı yapabileceksiniz.
Google Files artık USB bellek desteğini de içeriyor. Tabii ki bu işlemler için Android telefonunuzda USB OTG (On-The-Go) özelliğinin bulunması gerekiyor. Yeni güncellemede bazı hataların giderildiğinden ve klasörlerin yapılarını tam görebilme özelliğinin de eklendiğinden bahsedilmiş.
Google Files tanıtılalı neredeyse bir yıl oldu ve 50 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip. Verdiği akıllı dosyalama önerileriyle kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış gibi. Sürekli eklenen özellikler ile de daha iyi bir hale geliyor. Örneğin birkaç ay önce cihazlar arası internet olmadan 490 Mb/sn hızlara varan dosya paylaşımı yeteneği kazanmıştı. Sadece Android telefonlara özel olan uygulamaya aşağıda bulunan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle