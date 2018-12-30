Google Fi artık iPhone'larda kullanılabilecek
Google'ın operatör servisi Google Fi artık iPhone'larda kullanılabilecek. İşte dikkat etmeniz gerekenler.
Teknoloji Devi Google'ın 3 yıl öncesinde başlattığı operatör servisi Google Fi artık iPhone'larda kullanılabilecek. Fakat kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken durumlar var.
Google Fi'yi kullanmak istiyorsanız telefonunuzun operatör taahhütlü olmaması ve iPhone 5s veya daha yeni bir iPhone olması gerekiyor. Ne yazık ki iPhone 5 ve İphone 4 gibi cihazlarda Google Fi kullanılamıyor. Eğer telefonunuzda bu özellikler bulunuyorsa Google Fi'yi kullanabilir, sınırsız mesajlaşma, sınırsız arama ve yüksek hızlı internet özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
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