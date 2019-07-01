Google Fast Share ile dosyalar çok daha hızlı paylaşılacak
Google, Android Q işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte kullanıcılarına Fast Share isminde yeni bir özellik de sunacak; bu özellik sayesinde kullanıcıların birbirlerine internet kullanmaksızın dosyaları hızlıca birbirlerine yollayabilmelerinin önü açılacak.
Android 4.0 sürümünde ilk kez gördüğümüz Android Beam isimli dosya paylaşım yöntemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların WiFi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine olanak veriyordu. Android Q ile birlikte ise Android Beam özelliği yerini Fast Share özelliğine bırakacak gibi görünüyor.
Henüz resmi duyurusu yapılmayan söz konusu özelliğin aktif olabilmesi için kullanıcıların Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının etrafında da Fast Share özelliğiyle uyumlu cihaz bulunması şart.
Android Beam'e göre Fast Share'in getirdiği en büyük avantaj NFC gereksiniminin ortadan kalkması. İki cihaz birbirlerini Bluetooth ile tanıdıklarında WiFi ağını kullanıp dosya aktarımı yapabiliyor.
Diğer yandan Fast Share'in Google Play servisi olarak sunulacağı, dolayısıyla Android Q güncellemesine ihtiyaç duyulmaksızın pek çok Android sürümünde bu özelliğin kullanılabileceği de belirtiliyor. Hatta bu özelliğin sadece Android cihazları değil, iPhone'ları da kapsayabileceği düşünülüyor.
Apple ise AirDrop özelliği ile kullanıcıların birbirlerine hızlıca dosya transferi yapabilmelerini mümkün kılıyor.
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