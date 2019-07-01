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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
01.07.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Google Fast Share ile dosyalar çok daha hızlı paylaşılacak

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Google Fast Share ile dosyalar çok daha hızlı paylaşılacak

Google, Android Q işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte kullanıcılarına Fast Share isminde yeni bir özellik de sunacak; bu özellik sayesinde kullanıcıların birbirlerine internet kullanmaksızın dosyaları hızlıca birbirlerine yollayabilmelerinin önü açılacak.

Android 4.0 sürümünde ilk kez gördüğümüz Android Beam isimli dosya paylaşım yöntemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların WiFi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine olanak veriyordu. Android Q ile birlikte ise Android Beam özelliği yerini Fast Share özelliğine bırakacak gibi görünüyor. 

Henüz resmi duyurusu yapılmayan söz konusu özelliğin aktif olabilmesi için kullanıcıların Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının etrafında da Fast Share özelliğiyle uyumlu cihaz bulunması şart. 

Android Beam'e göre Fast Share'in getirdiği en büyük avantaj NFC gereksiniminin ortadan kalkması. İki cihaz birbirlerini Bluetooth ile tanıdıklarında WiFi ağını kullanıp dosya aktarımı yapabiliyor.

Diğer yandan Fast Share'in Google Play servisi olarak sunulacağı, dolayısıyla Android Q güncellemesine ihtiyaç duyulmaksızın pek çok Android sürümünde bu özelliğin kullanılabileceği de belirtiliyor. Hatta bu özelliğin sadece Android cihazları değil, iPhone'ları da kapsayabileceği düşünülüyor. 

Apple ise AirDrop özelliği ile kullanıcıların birbirlerine hızlıca dosya transferi yapabilmelerini mümkün kılıyor.

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