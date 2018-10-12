Google Duplex nedir? Ne zaman ve kimler kullanabilecek?

Yapay zekayla ilgili pek çok çalışma yürüten ve ciddi yatırımlar yapan Google'ın yapay zekanın geldiği son noktayı gösteren Google Duplex, hayatımızı ciddi anlamda değiştirmeye geliyor. Peki Google'ın bu teknolojisi ne zaman gelecek ve ilk etapta kimler kullanabilecek?

12 Ekim 2018 - 07:32:58 Hürriyet Haber

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Google'ın tanıttığı Google Duplex, sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor.

Gelen haberlere göre Google Duplex, önümüzdeki aydan itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni dijtial asistanın faydalarından ilk olarak ise kuşkusuz Google Pixel 3 sahipleri yararlanacak. Google'ın henüz bu hafta tanıttığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile kullanıma sunulacak olan Google Duplex, ayrıca yeniliklerle de gelecek.

Yeni bir arama ekranı özelliğini de Google Duplex'e ekleyen Google, istenmeyen aramaları direkt reddedecek, dönemediğiniz çağrılara uygun yanıtlar verecek ve ayrıca ek seçenekler de getirecek. Bunlar arasında sizin yerinize rezervasyon yaptırmak da dahil. Duplex, yeni özellikler getirmesiyle, şu anda Google için aslında deneysel bir platform rolü üstleniyor. Duplex, Pixel 3 ile kullanıcılara sunulduktan sonra, alınan geri bildirimlerle daha fazla gelişecektir.