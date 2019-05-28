Google Duplex insan olmadan yapamıyor!

Google'ın geçen sene tanıttığı ve bu yıl da yeni özellikler kazanan Google Duplex, sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor.



Ancak yapılan bir araştırma, Duplex'in halen insansız yol alamadığını ortaya koyuyor. İlginç gerçek, New York Times'ın araştırması ile ortaya çıktı ve şaşırtıcı sayıda vakada telefonun diğer ucundaki "gerçekçi ses" gerçekten Google'ın sanal asistanı yerine gerçek bir insandı.

Google Duplex - restoranlara sizin adınıza rezervasyon yapmak için çağrı yapabilen AI destekli servis - çalışma sürecinde büyük ölçüde yapay zeka yerine gerçek insanlara güveniyor.

Google'ın iPhone ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen ücretsiz servisi aslında oldukça basit bir kullanım senaryosuna dayanıyor. Bir masa ayırtmak için kendiniz bir restoran aramak yerine, Google Duplex'e tercihlerinizi bildiriyorsunuz. Google ise bu bilgileri kullanarak rezervasyondan sorumlu kişiye/kişilere iletmek için yapay zekayı kullanıyor ve rezervasyonu sizin yerinize tamamlıyor. Ancak gerçek şu ki, Duplex ile ayrılan masaların yüzde 25'inde görüşmeyi yapan yapay zeka yerine bir insan.

Bu bulgular Google için zorlu bir durumu ortaya koysa da, Duplex'in kendi kendini sürdürebilmesi için toplum tarafından kabul edilmeden önce alması gereken bir mesafe olduğunu gösteriyor.