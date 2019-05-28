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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Google Duplex insan olmadan yapamıyor!

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Google Duplex insan olmadan yapamıyor!

Google'ın büyük ses getiren ve geçen yıl duyurduğu yeni teknoloji olan Google Duplex, telefonunuzun sizin adınıza çağrı yapmasına izin veren bir teknoloji yeniliği. Duplex, Google'ın kendi kişisel yardımcınız olma amacı ile geliştirdiği bir yapay zeka (AI) sistemi. Buradaki fikir, telefon görüşmelerinizin bir kısmını sizin adınıza yapması için bir tür robotu programlamak. Ancak sistem büyük insanlık için büyük bir adım olsa da, hâlâ insansız yapamıyor.

Google'ın geçen sene tanıttığı ve bu yıl da yeni özellikler kazanan Google Duplex, sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor.

Ancak yapılan bir araştırma, Duplex'in halen insansız yol alamadığını ortaya koyuyor. İlginç gerçek, New York Times'ın araştırması ile ortaya çıktı ve şaşırtıcı sayıda vakada telefonun diğer ucundaki "gerçekçi ses" gerçekten Google'ın sanal asistanı yerine gerçek bir insandı. 

Google Duplex - restoranlara sizin adınıza rezervasyon yapmak için çağrı yapabilen AI destekli servis - çalışma sürecinde büyük ölçüde yapay zeka yerine gerçek insanlara güveniyor.

Google'ın iPhone ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen ücretsiz servisi aslında oldukça basit bir kullanım senaryosuna dayanıyor. Bir masa ayırtmak için kendiniz bir restoran aramak yerine, Google Duplex'e tercihlerinizi bildiriyorsunuz. Google ise bu bilgileri kullanarak rezervasyondan sorumlu kişiye/kişilere iletmek için yapay zekayı kullanıyor ve rezervasyonu sizin yerinize tamamlıyor. Ancak gerçek şu ki, Duplex ile ayrılan masaların yüzde 25'inde görüşmeyi yapan yapay zeka yerine bir insan.

Bu bulgular Google için zorlu bir durumu ortaya koysa da, Duplex'in kendi kendini sürdürebilmesi için toplum tarafından kabul edilmeden önce alması gereken bir mesafe olduğunu gösteriyor.

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