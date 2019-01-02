Google Duo için yepyeni bir özellik geliyor
Google'ın sohbet uygulaması Google Duo, WhatsApp kadar olmasa da dünya genelinde hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip. Şirket, bunun bilincinde olarak Google Duo'ya belli aralıklarla yeni özellikler eklemeyi de ihmal etmiyor. Son olarak dünya devinin Google Duo kullanıcıları için 'ufak' bir sürprizi var.
Kişi listenizde Google Duo kullanan herkesi kolayca görebiliyor, onlarla hızlıca iletişime geçebiliyorsunuz. Bu şekilde tek tek herkesi listeye ekleme zahmetinden kurtuluyorsunuz. Google Duo'nun gelecek güncelleme ile birlikte gelen yeni özellik ise görüntülü görüşme sırasında, ortamın ışığı yetersiz veya çok fazlaysa, uygulamanın görüntüyü otomatik olarak düzeltmesi.
Kullanıcılar için oldukça önemli bir özellikten bahsediyoruz; zira ışık durumunun iyi ayarlanmadığı ortamlarda yapılan görüntülü görüşmeler oldukça verimsiz oluyor; şirket bu yönde gelen geri bildirimleri dikkate almış olacak ki yeni güncellemesinde bu soruna el atmayı ihmal etmemiş.
Ancak Google Duo'nun bu son güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil.
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