Google Duo bugüne dek 1 milyar kez indirildi
İnternet devi Google'ın sesli ve görüntülü görüşme uygulaması Google Duo beklenenden büyük ilgi gördü, toplamda indirilme rakamı 1 milyarı aştı.
Google Duo'nun yüklü olduğu Android cihaz sayısı 1 milyarı aştı. 2017 Temmuz ayında bu sayının 100 milyon olduğunu düşündüğümüzde 1.5 sene içinde Google Duo'nun ciddi bir sıçrayış yaptığı söylenebilir. Ancak bu rakamda önemle üzerinde durmamız gereken nokta Google Duo'nun halihazırda cihazlarda yüklü olarak geliyor olması; yani kullanıcılar kendileri doğrudan indirmese de telefonlarında bu uygulamayı buluyorlar.
Geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla Duo’nun ön yüklü olduğu Android cihaz sayısının 500 milyon olduğu açıklanmıştı.
Google Duo, Android cihazlar dışında iPhone'larda da kullanılabiliyor.
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