Google Drive kullanıcılarını ilgilendiren önemli gelişme
Google'ın yayınlayacağı yeni güncelleme ile birlikte Google Drive'da yedekleme için istediğiniz bir zamanı seçebileceksiniz.
Android cihazların fabrika ayarlarına döndürülmesi, açık kaynak kodu sayesinde geliştiricilerin ortaya koyduğu farklı romların kullanıcılar tarafından denenmek istenmesi gibi sebeplerle telefondaki kişisel verilerin ve dosyaların yedeklenme ihtiyacı doğuyordu. Yedeklenen veriler sonrasında cihazın sıfırlanması ya da rom güncellemeleri gibi işlemler gönül rahatlığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Google Drive yedekleme konusunda uzun süredir kullanıcılara olanak sunuyor. Fakat yedeklemenin gerçekleşebilmesi için cihazın şarjda ve kablosuz ağa bağlı olması gerekiyordu. Güncelleme sonrasında artık bu koşulların sağlanması beklenmeden istenildiği bir zamanda yedekleme elle başlatılabiliyor.
Ağustos ayında Google, manuel olarak yedekleme yapılabileceği müjdesini zaten vermişti. Android Pie çıkışına çok yakın bir zamanda yapılan bu açıklama ile sözü geçen özelliğin en yakın 9.1 sürümü ya da Android Q ile gerçekleşeceği düşünülüyordu.
shiftdelete'in haberine göre ilk olarak Pixel 2‘lerde gözlemlediğimiz elle yedekleme özelliğinin eski Android sürümlerde de yer alacağı iddia edildi. Hatta bu güncellemenin Android Marshmallow ve sonrası cihazlara da geleceği öne sürüldü.
Elle yedek almaya çoğu zaman ihtiyaç duyulmasa da kablosuz ağlardan bir süre uzak kalındığında ya da telefonumuzu şarj etme imkanını bulamadığımızda önemli verilerimizi yedekleme ihtiyacı hissedebiliyoruz. Google Drive uygulamasını güncelleyerek cihazınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini siz de kontrol edebilirsiniz.
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