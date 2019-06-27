Google Drive kullanıcılarına önemli uyarı: İnternetsiz dönem başlıyor
Google'ın Bulut depolama servisi Google Drive için şirket önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. Kullanıcılar, ilerleyen aylarda Google Drive'a internet bağlantısı olmadan da ulaşabilecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?
Google Drive, internet bağlantısıyla çalışan ve kullanıcıların dosyalarını hızlıca yedekleyebildiği ve sonrasında geri çekebildiği büyük bir Bulut platformu. Şirket, yıllardır milyonlarca kullanıcıya Google Drive ile hizmet verirken, bu kez internet bağlantısı olmaksızın Google Drive'a erişimin mümkün olacağı yönündeki bazı söylentiler oldukça dikkat çekici. Normal şartlarda Google Sheets, Google Slides ve Google Docs ile internet bağlantısı olmadan da dosyaları depolayabilmek mümkün. Ancak gelecek yeni özellikle birlikte PDF ve World belgeleri dahil hemen her dosyaya erişim internetsiz mümkün olacak gibi görünüyor.
Chrome'a dahil edilecek bir özellikle çalışacak yeni sistemi başka bir web tarayıcıda kullanma şansınız olmayacak. Bu işlevden faydalanmak için yapmanız gereken tek şey ise özellik aktif hale geldiğinde çevrimdışı modu etkinleştirmeniz ve ardından hesap bilgilerinizle oturum açmanız. Hepsi bu!
Yeni sistemin dezavantajı da yok değil. Şu an sadece G Suite'i kullanan şirketlere açık olan bu özellik, bireysel Google hesabı sahiplerine şimdilik hitap etmiyor.
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