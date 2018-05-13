Google Drive değişti! İşte en yeni hali
Google, Gmail'in ardından şimdi de Google Drive'ın tasarımında önemli değişiklikler yaptı. Peki yeni Google Drive'da neler var?
Google yakın geçmişte Gmail tarayıcı sürümünün arayüz tasarımını güncellemiş ve eski tasarımı ile Inbox uygulamasını andıran özelleştirilebilir akıcı bir tasarıma geçmişti. Şirket şimdi de aynı tasarım dili ile Drive'ın arayüzünü yeniledi ve ücretsiz bulut depolama hizmetinin görünümünü şık ve akıcı bir hale getirdi.
Gmail'in arayüz değişimi beraberinde birçok yeni özellik de getirmişti, ancak Drive güncellemesi tamamen kozmetik bir yenilik. Bu yüzden Google yeni arayüz tasarımını duyurusunu çok fazla abartmadı.
Yeni doküman oluşturma tuşu daha büyük, yuvarlak köşeli ve dokunmatik ekranlar için daha elverişli hale gelmiş durumda. Ayrıca Google renklerine sahip bir artı işareti tuşun önemini vurguluyor. Ayrıca G Suite ile tutarlılığı sağlamak için sol üst köşede Drive logosu bulunuyor. Daha önce gri olan arka fon rengi şimdi beyaz, ayrıca başlıklar da okunaklığı arttırmak için yeni bir font ile değiştirilmiş. Ayarlar ve Yardım ikonları ise arama çubuğu ile aynı hizaya getirilerek daha toplu bir tasarım elde edilmiş.
Gmail güncellemesinden farklı olarak bu tasarım yeniliğinden muaf olmak mümkün değil. Yani yeni arayüz bölgenize ulaştığında eski arayüzü kullanmanız mümkün olmayacak. Eğer tuşların konumları ile ilgili çok duyarlı değilseniz bunun rahatsızlığa sebep olacağını düşünmüyoruz.
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