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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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13.05.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Google Drive değişti! İşte en yeni hali

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Google Drive değişti! İşte en yeni hali

Google, Gmail'in ardından şimdi de Google Drive'ın tasarımında önemli değişiklikler yaptı. Peki yeni Google Drive'da neler var?

Google yakın geçmişte Gmail tarayıcı sürümünün arayüz tasarımını güncellemiş ve eski tasarımı ile Inbox uygulamasını andıran özelleştirilebilir akıcı bir tasarıma geçmişti. Şirket şimdi de aynı tasarım dili ile Drive'ın arayüzünü yeniledi ve ücretsiz bulut depolama hizmetinin görünümünü şık ve akıcı bir hale getirdi.

Gmail'in arayüz değişimi beraberinde birçok yeni özellik de getirmişti, ancak Drive güncellemesi tamamen kozmetik bir yenilik. Bu yüzden Google yeni arayüz tasarımını duyurusunu çok fazla abartmadı.

Yeni doküman oluşturma tuşu daha büyük, yuvarlak köşeli ve dokunmatik ekranlar için daha elverişli hale gelmiş durumda. Ayrıca Google renklerine sahip bir artı işareti tuşun önemini vurguluyor. Ayrıca G Suite ile tutarlılığı sağlamak için sol üst köşede Drive logosu bulunuyor. Daha önce gri olan arka fon rengi şimdi beyaz, ayrıca başlıklar da okunaklığı arttırmak için yeni bir font ile değiştirilmiş. Ayarlar ve Yardım ikonları ise arama çubuğu ile aynı hizaya getirilerek daha toplu bir tasarım elde edilmiş.

Google Drive değişti İşte en yeni hali

Gmail güncellemesinden farklı olarak bu tasarım yeniliğinden muaf olmak mümkün değil. Yani yeni arayüz bölgenize ulaştığında eski arayüzü kullanmanız mümkün olmayacak. Eğer tuşların konumları ile ilgili çok duyarlı değilseniz bunun rahatsızlığa sebep olacağını düşünmüyoruz.

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