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    Google Contacts için yeni güncelleme

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Google tarafından bir süredir test sürecinde tutulan Google Contacts yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile birlikte önemli bir yeni uygulama da eklendi. Güncelleme ile birlikte gelen uygulama ile Contacts'ı kullananlar birbirlerine para gönderebilecek.

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android kullanıcıları artık Contacts uygulamasını açtıklarında yeni bir tuş karşılaşacaklar. Bu tuş "Send" yani "Gönder" tuşu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine para yollayabilecekler. Para talep etme özelliğinin ise ilerleyen zamanlarda gelmesi bekleniyor.

    Google Contacts için yeni güncelleme

    Bu güncelleme de en çok dikkat çeken nokta ise Google Play Store üzerinden değil, direkt olarak Google sunucularından yapılmış olması oldu. Geçtiğimiz dönemlerde buna benzer bir çalışma Facebook tarafından da yapılmıştı. Facebook Messenger uygulamasına eklediği PayPal ile bunu sağlamıştı. 

    Etiketler: Google , Google Contacts , Güncelleme , Para yollama
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