Google Contacts için yeni güncelleme

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android kullanıcıları artık Contacts uygulamasını açtıklarında yeni bir tuş karşılaşacaklar. Bu tuş "Send" yani "Gönder" tuşu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine para yollayabilecekler. Para talep etme özelliğinin ise ilerleyen zamanlarda gelmesi bekleniyor.

Bu güncelleme de en çok dikkat çeken nokta ise Google Play Store üzerinden değil, direkt olarak Google sunucularından yapılmış olması oldu. Geçtiğimiz dönemlerde buna benzer bir çalışma Facebook tarafından da yapılmıştı. Facebook Messenger uygulamasına eklediği PayPal ile bunu sağlamıştı.