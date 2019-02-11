Google Chrome mobil için "karanlık" dönem başlıyor!
Twitter ve YouTube gibi sosyal platformlarda sıkça gördüğümüz karanlık mod, şimdi de Google Chrome mobil için geliyor.
Uzun bir süredir Chrome tarayıcısı için karanlık mod yani gece modu üzerinde çalışan Google, yayınlanacak Android Q güncellemesi ile beraber Chrome Android sürümüne karanlık mod seçeneği ekleyecek.
Saf Android sürümü için uzun bir süredir karanlık mod özelliğinin geleceği konuşuluyordu. Tüm Google uygulamalarına yavaş yavaş eklenmeye başlayan karanlık mod, Android Q güncellemesi ile beraber Google Chrome'a da ekleniyor. Gece modu, özellikle geceleri gözleri yormaması ve cihazların pil ömrünü uzatması konusunda büyük önem teşkil ediyor.
Uzunca bir süredir beklenen ve henüz test aşamasında olan karanlık mod özelliği, yakında Windows ve MacOs sürümleriyle beraber tüm Chrome mobil kullanıcıları için sunulacak.
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