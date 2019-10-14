Google Chrome, görselleri yapay zeka ile yorumlayacak
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'a gün geçmiyor ki yeni bir özellik gelmesin. Şirket, bu kez yapay zeka teknolojisini görseller üzerinde kullanmayı düşünüyor. Peki yeni özellik nasıl çalışacak? Kullanıcıların ne işine yarayacak?
Hayatın pek çok alanında olduğu gibi internette gezinmek de görme bozukluğu olanlar için hayli güç bir durum. İnternetin büyük bir kısmı resimlerden oluştuğu için ise bu görüntülerin görme engellilere bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Bu kapsamda Google, oldukça faydalı olacak bir çalışmaya imza atıyor.
Bu sorunu çözmek isteyen Google, Chrome'a bir resim tanıma özelliği ekleyeceğini duyurdu. Makine öğrenimi yardımıyla çalışan işlev, resimlerdeki nesneleri tanıyıp, metin açıklamaları sunabiliyor. Açıklama metinlerini otomatik olarak oluşturan bu teknoloji, anahtar sözcükle resim aratmanın aynısı.
Instagram gibi bazı uygulamaların resimleri tanıyıp, ekran okuyucular için bazı açıklamalar oluşturduğunu biliyoruz. İnternette milyonlarca resmin metin açıklamasının bulunmadığını düşünürsek, Google'ın yeni işlevinin büyük faydası olacak.
Chrome'da resim açıklamalarını etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin ve alt bölümdeki Gelişmiş bölümüne gidin. "Erişebilirlik" bölümünü bulun ve burada "Resim açıklamalarını Google'dan al" seçeneğini etkinleştirin. İşlev, resimlere sağ tıklayıp açıklamaları alabilecek biçimde de etkinleştirilebiliyor.
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