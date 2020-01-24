Google CEO'sundan önemli uyarı: Kontrol edilmeli

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Son zamanlarda artan deepfake videoları ve yüz tanıma teknolojisinin kötüye kullanılma endişesi en dikkat çeken konulardan biri. Ayrıca, Google CEO'su Sundar Pichai, yapay zekanın yasalarla daha sıkı kontrol edilmesi ve sorunun nerede olabileceğine dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti. Google ve Alphabet'in yöneticisi Pichai, yapay zekanın olumlu yönleri üzerinde de durdu ve son dönemlerde Google'ın göğüs kanserini, yapay zeka üzerinde tespit etmesine de değindi. Ancak, tarihte teknolojinin doğru kullanımının bir garanti olmadığını ortaya koyan pek çok örneğin olduğunu da sözlerine ekledi. Pichai, interneti örnek göstererek, herkesle bağlantı kurmayı ve her yerden bilgi almayı mümkün kılmasının yanında yanlış bilgilerin yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Sundar Pichai: Yapay zekanın faydaları ve zararları dengelenirken, güvenlik ve adalet unutulmamalı

Google CEO'su yapay zekanın kontrolü için düzenleyici yasalar geliştirilmesi gerektiğini ve bu endişeleri gidermek için dünya çapında uluslararası standartları karşılaması gerektiğini söyledi. Pichai, sözlerine şöyle devam etti: "Bu noktaya ulaşmak için temel değerler üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Bizim gibi şirketler sadece gelecek vaat eden yeni teknolojiler inşa edemez ve piyasadaki diğer güçlerin bunları nasıl kullanacağına karar vermesine izin veremez."

Pichai, internet, makine öğrenimi ve algoritmalar gibi teknolojilerin hayatımızda önemli bir rolü olduğu için birçok insanın endişesine dikkat çekti. Ayrıca, Google'ın yasal düzenlemelere katkıda bulunmak istediğini ve ilgili sorunlara değinirken uzmanlıklarını, deneyimlerini ve araçlarını sunabileceklerini de ekledi.