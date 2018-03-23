Google bu kez blok zincirine el attı!

Bloomberg'in haberine göre Google, bulut depolama servisleri için blok zinciri ile bağlantılı bir sistem üzerine çalışmaya başladı. Şirketin birçok popüler hizmetinin de bulut sistemleriyle entegre çalıştığı da, zaten biliniyordu. Haberde yer alan diğer bilgilere göre Google, blok zinciri teknolojisinde sergileyeceği tutumla rakiplerine büyük oranda fark atacak.

Hatta, Google'ın, geliştireceği bu sistemleri diğer şirketlere pazarlayacağı da konuşuluyor. Hakkında çıkan çarpıcı açıklamalara rağmen açıklama yapmayan Google'ın, 2016 yılında, şimdiki kadar popüler olmayan blok zinciri teknolojisini bulut servislerinde test etmeye başladığı biliniyor. Ayrıca, şirket, farklı ülkelerde blok zinciri üzerine konferanslar da vermişti. Son olarak Google, halen daha blok zinciri teknolojisiyle ufak çapta işler yapan firmaları satın alıyor.