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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.04.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Google, Avrupa'da 'arama ve tarayıcı' seçenekleri sunacak

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Google, Avrupa'da 'arama ve tarayıcı' seçenekleri sunacak

Teknoloji devi Google, Avrupalı Android kullanıcılarına bugünden itibaren Google Play uygulamasında "yeni tarayıcı ve arama seçenekleri" sunmaya başlandığını duyurdu.

Teknoloji devi Google, Avrupalı Android kullanıcılarına bugünden itibaren Google Play uygulamasında "yeni tarayıcı ve arama seçenekleri" sunmaya başlandığını duyurdu.

Google Ürün Yönetimi Direktörü Paul Gennai, Google Blog'da yaptığı açıklamada, Avrupalı kullanıcılara Chrome'den başka tarayıcı ve Google'den başka arama motoru sunmaya başladıklarını bildirdi.

Gennai, Google Play uygulamasında da kullanıcıların karşısında iki ekranın çıkacağını belirterek, “Biri arama uygulamaları için ve diğeri tarayıcılar için. Kurulmuş olan dahil toplam beş uygulama içeriyor." ifadesini kullandı.

Google'nin mevcut ve yeni kullanıcılarına, kullanmak istedikleri arama moturu ve tarayıcıyı sorma kararı, şirketin geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 5 milyar dolar cezaya çarptırılmasından sonra gelmesi de dikkati çekti. 

ABD merkezli Google, Avrupa Birliği'nin anti-tröst kanunlarını çiğnememek için elinden geleni yapacağını açıklamıştı. Son kararla şirketin gelecekte ceza almaktan da kaçınmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

2016’da Google aleyhine açılan davada, mobil dağıtımcıları Chrome, Google Search ve diğer uygulamaları zorunlu ya da özel uygulamalar olarak yüklemeye zorlamakla suçlanmıştı.

Avrupa Komisyonu bu uygulamanın rakipleri piyasanın dışında bıraktığını, Google'nin monopol benzeri bir konuma geldiğini iddia etmişti.

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