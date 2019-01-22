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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Google Asistan'a bomba özellik! Tamamen kararıyor...

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Google Asistan'a bomba özellik! Tamamen kararıyor...

Google'ın dijital sesli asistanına her geçen gün yeni bir özellik daha ekleniyor. Bu kez Gece Modu akımından uzak durmak istemeyen Google, asistan uygulamasını da bu moda uyarladı.

Google sessiz sedasız Android Q güncellemesi ile birlikte gece modunu Google Asistan'a taşıdı. Henüz kullanıcılar bu modu kullanamıyor; ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara bu özellik sunulacak. Gece Modu ile birlikte hem gözler daha az yorulacak, hem de uygulama kullanım esnasında bataryaya daha az yükleneceğinden şarj sorunu yaşamayacaksınız.

Google Asistan 9.5 beta sürümde ilk kez görülen Gece Modu'nun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu da belirtelim. Şu an Google Asistan'ı açtığınızda yine beyaz ekranda kullanmak durumundasınız. Şirket, her ne kadar net bir tarih vermekten kaçınsa da, Mayıs ayında gerçekleştirilecek Google i/o etkinliğinde Gece Modu'nun tüm telefonlarda Google Asistan için aktif hale gelmesi bekleniyor. 

Google Asistana bomba özellik Tamamen kararıyor...

Facebook Messengerın yeni görünümü ortaya çıktı
Facebook Messenger'ın yeni görünümü ortaya çıktı

Google Asistan, Gece Modu akımına uyan tek uygulama değil elbette. Son olarak Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger'ın da Gece Modu'na geçtiğini yine bu sayfalardan sizlere aktarmıştık.

Yeni iPhone'larda pil yüzdesine nasıl bakılır? | Teknoloji 101 Teknoloji 101'in bu bölümünde yeni iPhone'larda pil yüzdesine nasıl bakılır bunu gösteriyor olacağız.
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