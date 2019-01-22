Google Asistan'a bomba özellik! Tamamen kararıyor...
Google'ın dijital sesli asistanına her geçen gün yeni bir özellik daha ekleniyor. Bu kez Gece Modu akımından uzak durmak istemeyen Google, asistan uygulamasını da bu moda uyarladı.
Google sessiz sedasız Android Q güncellemesi ile birlikte gece modunu Google Asistan'a taşıdı. Henüz kullanıcılar bu modu kullanamıyor; ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara bu özellik sunulacak. Gece Modu ile birlikte hem gözler daha az yorulacak, hem de uygulama kullanım esnasında bataryaya daha az yükleneceğinden şarj sorunu yaşamayacaksınız.
Google Asistan 9.5 beta sürümde ilk kez görülen Gece Modu'nun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu da belirtelim. Şu an Google Asistan'ı açtığınızda yine beyaz ekranda kullanmak durumundasınız. Şirket, her ne kadar net bir tarih vermekten kaçınsa da, Mayıs ayında gerçekleştirilecek Google i/o etkinliğinde Gece Modu'nun tüm telefonlarda Google Asistan için aktif hale gelmesi bekleniyor.
Google Asistan, Gece Modu akımına uyan tek uygulama değil elbette. Son olarak Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger'ın da Gece Modu'na geçtiğini yine bu sayfalardan sizlere aktarmıştık.
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