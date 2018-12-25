Google asistan nedir? Nasıl kullanılır?
Google asistan nedir sorusunun yanıtı teknoloji aşığı birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Google'ın Siri'ye rakip olarak çıkarttığı Google asistan uygulamasının İOS'a ne zaman geleceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Google asistan nedir? Nasıl kullanılır?
Google, asistan servisi Google Asistan'ı Ocak ayında Türkiye'de hizmete sunacağını açıklamıştı ancak ani bir kararla sanal asistanı geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sundu. iPhone kullanıcıları ise bu hizmeti Ocak ayından itibaren alabilecek.
250 ÖZELLİKTE ÇALIŞACAK
Google Asistan aynı Siri gibi, telefonunuzla konuşarak pek çok şeyi halledebilmenizi sağlıyor. Sesi olarak komut alan Google Asistan, Haritalar, Takvim, Duo ve Fotoğraflar gibi Google servislerinde de hizmet verebiliyor.
Çalışmalarına 2016 yılında başlanan Google Asistan'ın 250 özelliği Türkçe olarak aktif olacak.
KENDİNİ DEVAMLI GELİŞTİRECEK
Google yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka ile öğrenme metodunu kullanan Google Asistan, kullanım oranı arttıkça kendini geliştirecek ve kullanıcılarına daha doğru bilgiler verebilecek.
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