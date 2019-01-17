Google Asistan nasıl kullanılır? Neler yapabilirsiniz?
Google Asistan, tıpkı iPhone ve iPad'lerdeki Siri veya Microsoft'un Cortana'sı gibi bir sesli dijital asistan. Android ve iOS platformlarında kullanılabilen ve kullanıcıların cihazlarında halihazırda yüklü olan Google Asistan'a siz bir şey soruyorsunuz, o da size yanıtını en hızlı şekilde veriyor. Peki Google Asistan'ı etkili şekilde nasıl kullanabilirsiniz?
Google Asistan, 'OK Google' diye telefonunuza seslendiğinizde kullanıma girebileceği gibi Android telefonlarda ana sayfa düğmesine basılı tutmanız halinde de bu uygulamayı açabilirsiniz. Google Asistan'la yazışarak konuşabileceğiniz gibi konuşarak da iletişim kurabilmek mümkün.
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