Google Asistan iPad'e geliyor

Geçtiğimiz yaz iPhone'lar için sağlanan Google Asistan desteği artık iPad'lere de sağlandı. Google Asistan şuan yalnızca düğmeye basıldığında, soruları yanıtlayabiliyor ve internetten bilgileri alabiliyor. Ayrıca yaklaşan takvim etkinliklerini, takvimi ve hatırlatıcı gibi girişleri ayarlayabiliyor.

Google Asistan ile bazı akıllı ev aksesuarlarını da kontrol edebilirsiniz. Sorgulandığında yol tarifi ve hava tahminlerini de söyleyen cihaz, şuan Türkiye'de kullanılabilir durumda değil. Uygulamanın Türkiye'de de kısa bir süre içerisinde aktif olması bekleniyor.