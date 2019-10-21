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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.10.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Google aramalarında en doğru sonuca ulaşmanın pratik yolları

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Google aramalarında en doğru sonuca ulaşmanın pratik yolları

Google’da aradığımız, merak ettiğimiz birçok şeyi bulabiliyoruz; ancak bu her zaman kolay olmuyor. Yaptığımız her aramada karşımıza sayfalarca web site ve kaynak çıkıyor. Ama neyse ki bu derya deniz dünyada, en doğru arama sonucuna kolayca ulaşmanın çok pratik yolları var. Tek yapmanız gereken doğru kelimeleri ve sembolleri kullanmak.

@ Kullanımı: Sosyal medyayla ilgili marka ya da kişi aramaları için, tıpkı sosyal medya mecralarında yaptığınız gibi ‘’@’’ sembolünden faydalanabilirsiniz. Örneğin; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi birçok taraftar grubu olan takımlar hakkında karşınıza çok sayıda kaynak çıkacaktır, ancak aramanızda kulüp isminden önce ‘’@’’  kullanırsanız, doğrudan kulübün resmi hesabına ulaşabilirsiniz: @Galatasaray 

” ” Kullanımı: Google’da arama çubuğuna yazdığınız kelimeyi ya da kelime grubunu tam olarak yazdığınız sıra ile aramak için tırnak içine alabilirsiniz. Örneğin; bir şiirden mısra aratacaksınız, sadece aklınızda kalan kısmını tırnak içinde yazıp arama sonuçlarına bakabilirsiniz: ‘’Ben sana mecburum bilemezsin’’

# Kullanımı: Özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında konuları kategorilendirme işleviyle tanıdığımız ‘’#’’ sembolü, Google aramalarında da sosyal medya özelinde sonuçların ve hashtagle yapılmış paylaşımların karşınıza çıkmasını sağlar. 

– Kullanımı: Aramalarınızı özelleştirmenin bir yolu da ‘’‘’ kullanımı. Örneğin; manzara fotoğrafları arıyorsunuz ama kar manzarası görmek istemiyorsunuz, tek yapmanız gereken arama çubuğuna ‘’manzara fotoğrafları –kar’’ yazıp aratmak. Eksiye aldığınız kelime arama sonuçlarında karşınıza çıkmayacaktır. 

* Kullanımı: Diyelim ki, bir şarkının sözlerini ya da çok bilinen bir repliğin bir bölümünü, unuttunuz, bir türlü hatırlayamıyorsunuz. İşte bu noktada da ‘’*’’ sembolü imdadımıza yetişiyor ve unuttuğumuz kısmı tamamlıyor. Aramayı örneklendirmek gerekirse: ‘’Gel gündüzler gece olalım * yıldız olalım’’ Aramayı bu şekilde yaparsanız, ‘’gel gökyüzünde’’ kısmı tamamlanmış şekilde karşınıza çıkacaktır. 

.. Kullanımı: Malum, bir ürün ya da hizmet alacaksak fiyatlarla ilgili önce Google’da arama yapıyoruz ve fiyat araştırması yapıyoruz. Ama aklınızda bir fiyat aralığı varsa hiç kendinizi yormayın, tek yapmanız gereken minimum ve maksimum fiyatları yazıp arasına ‘’..’’ koymak. Örneklendirirsek; 1500 TL ve 3000 TL arası bir televizyon arıyorsanız, aramanızı bu şekilde yapabilirsiniz: televizyon 1500 TL..3000 TL  

‘Filetype’ Kullanımı: Aramalarınızda belirli bir dosya türünü arıyorsanız, aratacağınız kelimenin başına ‘’filetype:’’ yazabilirsiniz. Örneğin; psd formatında dosyalar ve içerikler arıyorsunuz, şöyle bir arama yapabilirsiniz: Reklam tasarımları filetype:psd

‘Related’ Kullanımı: Bir sitenin içeriğini çok beğendiyseniz ve o siteye benzer farklı siteler keşfetmek istiyorsanız yapmanız gereken favori sitenizin başına ‘’related:’’ yazmak ve aratmak. Örnek: related:hurriyet.com

‘’Or’’ Kullanımı: Ayakkabı alacaksınız ve iki marka arasında kaldınız, işte bu noktada sadece o iki markanın ürünleriyle ilgili arama ve karşılaştırma sonuçlarına ulaşmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz: ‘’a markası or b markası’’ Google otomatik olarak diğer markaları saf dışı bırakarak işinizi kolaylaştıracaktır. 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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