Google aramalarında dikkat çeken değişiklik
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Google'ın yıllardır hayatımızı baştan sona değiştiren arama motoru servisine yeni bir filtre özelliği ekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arama yaparken bakın artık hangi filtreyi de aramalarına ekleyebilecek?
Google, arama özelliklerine tarih nezdinde yeni bir filtre eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği gibi şu anda Google'da bir arama yaptığınızda, Araçlar menüsünden arama kapsamını; herhangi bir zaman, 1 saat, 24 saat, 1 hafta, 1 ay ve 1 yıl olarak seçebildiğiniz gibi, bir de özel aralık belirleyebiliyordunuz. Yani gireceğiniz iki tarih arasında arama gerçekleştirebiliyordunuz. Google, şimdi bunlara 2 yenisini daha ekliyor.
Yeni eklenen filtre ile birlikte kullanıcılar bu kez belirtecekleri tarihin öncesi ve sonrasında arama yapılacak şekilde filtre eklenebilmesine olanak veriyor. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakında tüm dünyaya sunulması bekleniyor.
Yeni filtreye ait ilk görüntü ise Avengers: Endgame filminin Google aramasında dikkat çekiyor. Arama aynen şu şekilde:
'avengers endgame after:2019-03-01 before:2019-03-05.
Yeni özelliğine ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
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