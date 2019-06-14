Google arama sayfasının tasarımı değişti! İşte yeni hali
Google, sessiz sedasız arama sayfalarında bir dizi değişikliğe gitti. Tasarımsal yapılan değişikliklerde yeni görünüm kullanıcının gözüne daha hoş gelmesi amaçlanıyor.
Google arama sayfasında tasarım tarafında bir dizi yenilik yapıldı. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan bu yenilik ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. Google.com veya Google.com.tr sayfalarına girdiğinizde herhangi bir arama yaptığınızda ilk dikkatini çeken nokta arama çubuğunun hemen alt kısmında bulunan 'Tümü', 'Haberler' dahil tüm sekmelerin yazı fontunun değişmesi...
Seçili olan arama filtresinin ikonunda, Google’ın kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkleri görülüyor. Diğer filtreye geçtiğimizde, o seçilen filtre de aynı şekilde Google’ın renklerine bürünecek. Ayrıca seçili olmayan sekmelerin ikonunun ise düz gri renkte olduğu da dikkat çekiyor.
Yapılan bu değişiklikler şimdilik sadece Google'ın masaüstü sürümünde bulunuyor.
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